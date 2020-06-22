İşte Şahin'in Eren Aka'ya yaptığı açıklamalar...

Türkiye’de belediyeler ve TBB pandemi sürecini nasıl karşıladı?

Belediyelerimiz COVID-19 sürecini en ön cephede karşıladı. Çok çalıştı. Ondan bahsedelim ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinin, yaşanacak sorunları önceden görmek ve önlemleri almak noktasındaki önemini en başta belirtmek gerek.İlk yapılan işlerden olan bir Bilim Kurulu’nun oluşturulması ve bu kurulun tavsiye kararlarıyla hareket edilmesi ile diğer ülkelere kıyasla Türkiye süreçten en az zararla çıktı. Tabi bunda son 18 yılda oluşturulan sağlık altyapısının,Türkiye’de yetişmiş hekimlerin ve sağlık çalışanlarının eğitimlerini ve tecrübelerini bu mücadeleye yansıtmasının da çok önemli katkısı oldu.

Belediyelerimiz hizmet ettikleri şehir halkının bu pandemiden etkilenmemesi için tüm önlemleri almak, Bakanlıklarımızın,valiliklerimizin koordinasyonunda şehirdeki çalışmaları yapmak zorundaydılar. Bunu da büyük oranda başardılar. Hem ülke genelinde hem şehirlerin içinde valilikler, STK’lar, belediyeler ve halk güven esaslı bir koordinasyon içindeydi.Türkiye’de güçlü bir dayanışma ve güven altyapısı oluşturuldu. Bu bize ülkemizi en az zararla çıkarma fırsatı verdi. Salgının ülkemizde kontrol altına alınması ile ekonomik ve sosyal etkilerinin en aza indirilmesi sürecinde belediyelerimiz ve tabi ki Türkiye Belediyeler Birliği yoğun çalışmalar yürüttü.

Türkiye artık pandemi sürecinde normalleşme dönemine geçti. Belediyelerimiz, eğer olursa ikinci dalgaya hazır mı sizce?

Pandemi sadece ülkemiz için değil tüm dünya için büyük bir tecrübe oldu. Salgının ilk günlerinde Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde başlayan Corona virüsle mücadele sürecinden merkez ve yerel güç birliği yaparaken az zararla çıktık. Artık daha tecrübeliyiz, daha hazırız. İnşallah, ülke olara kaldığımız koruyucu ve önleyici tedbirlerle bir daha böyle bir süreç yaşamayız. Biz TBB olarak şemsiyemiz altındaki tüm belediyelerimizin hizmetlerini kesintisiz sunabilmeleri için onların menfaatlerini korumaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Yurt dışından belediye başkanları ve belediye birlikleri ile de çalışmalar yürüttünüz mü?

Biz bu dönem herkes güvende olana kadar kimsenin güvende olmadığı bilinciyle hareket ettik. Belediyelerimiz, hem kendi inisiyatifleri hem de TBB öncülüğünde büyük bir dayanışma örneği sergilediler. Ama TBB olarak bunun dışında sadece ülkemizdeki belediyelerle değil; tüm dünyadan belediyelerle dayanışma içine girmeye gayret ettik. Ayrıca TBB’nin üyesi olduğu Dünya Belediyeler Birliği (UCLG), Başkan Yardımcılığı’nı yürüttüğümüz Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) ve ulusal sekreterya görevini yürüttüğümüz Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) ile yakın işbirliği içinde çalıştık.

Bu dönemde TBB olarak nasıl bir süreç yönetimi yaptınız?

Bu Corona virüs meselesi ilk çıktığı andan itibaren Genel Sekreterimiz Birol Ekici, genel sekreter yardımcılarımız ve bölüm müdürlerimiz ile istişarelerde bulunduk. Mart sonuna doğru TBB Encümeni’ni telekonferansla topladık ve önemli kararlar aldık. Bu kararların önemini TBB Başkanı olmamdan değil,aynı zamanda Türkiye’nin büyükşehirlerinden birinin başkanı olduğum için biliyorum. Mesela; belediyelere faizsiz veya düşük faizli kredi verilmesi, belediyelerimizin borçları nedeniyle merkezi idare genel bütçe vergi gelirleri paylarından yapılan kesintilerin Nisan ve Mayıs aylarında yüzde sıfır olması,içme suyu hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi için birikmiş elektrik borçlarının yapılandırılması, belediyelerin haciz ve icra takiplerine maruz kalmaması için düzenleme yapılması, toplu taşımada kullanılan akaryakıttaki ÖTV ve KDV'nin yüzde 1’e indirilmesi, kısa çalışma ödeneğinden belediyelerin faydalandırılması gibi konularda oy birliğiyle tavsiye kararı aldık.

Oy birliğiyle aldığınız kararları hükümete ve yetkilimercilere iletip, talep ettiğiniz kararları aldırabildiniz mi?

TBB 1389 belediyenin üyesi olduğu ülke düzeyinde kurulan tek belediye birliği. Kuruluş amacı, parti ve bölge ayrımı gözetmek sizin belediyelerin menfaatlerinin korunması açısından merkezi idare ile yakın işbirliği içinde çalışmak. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı ve tüm bakanlıklarla doğrudan temas kuruyoruz. Örneğin TBB Encümen toplantısının yapıldığı günün akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak borçların erteleneceğine ilişkin açıklama yaptı. 16 Nisan’daki Resmi Gazete’de belediyelerimizin sonra ki taleplerini de içeren 7244 sayılı Yeni Corona virüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edildi. Bunlar hep TBB’nin bakanlıklarla ve diğer kamu kurumlarıyla olan sıcak iletişimi sayesinde oldu.



