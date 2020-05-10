İstanbul'da corona virüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı. 65 yaş üstü vatandaşlar Fatih'te iznin verildiği 11.00-15.00 saatleri arasında sokakta yürüyüş yaptı.

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde yürüyüş yapanlar objektiflere böyle yakalandı.

Sokağa çıkmam çünkü...

İçişleri Bakanlığınca corona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününden beri evden dışarı adımını atamayan 75 yaşındaki Fatma Aydın, hastalığı bulaştırmaktan veya kapmaktan endişe ettiğini belirterek, 4 saatlik sokağa çıkma hakkını kullanmayacağını söyledi. Yaşlı kadın, corona virüsün baş gösterdiği ilk günlerden beri evinin içerisinde bulunduğu alana dahi kimseyi almadığını ifade etti.

Fatma Aydın, evinin penceresinden gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sıkıldık ama ne yapalım. İyice virüs biterse, devlet ne zaman izin verirse çıkacağım. Kendimiz hastalansak bir şey değil ama gençlere bulaştırırız. Onun için bir kız yanıma giriyor. Başka kimseyi yanıma sokmuyorum. Hep evin içinde kendi kendime oturuyorum. Çok sıkıldım, hiçbir şey yapamıyorum. Kızım yemeğimi önüme getiriyor ama yarın çıksam ne olacak. Çıkmayı düşünmüyorum, bakarsın yolda birine denk gelirim. Olası bir hastalığı insanlara bulaştırmak ve kapmaktan korkuyorum” dedi.

50 gün sonra ilk

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına bugün 4 saatliğine ara verildi. Genelgede yer alan bilgilere göre 65 yaş üzeri kişiler bugün saat 11:00-15:00 arasında sokağa çıkabildi.

65 yaş üstü vatandaşlar için 4 saatlik sokağa çıkma izni 11.00 itibarıyla başladı. Uzun bir süredir evinden çıkamayan vatandaşlar park ve bahçelerde yürüyüş yaptı. Avcılar'da spor yapan 74 yaşındaki Ahmet Sağlam, "Benim için bayram bugün. Ben burada her gün spor yapıyordum. 2 aydır eve kapandım, 4 kilo aldım. Çok özledim. Evde torunlarım var, maç yapacağım" dedi.



