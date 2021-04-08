Magazin Fatma Toptaş'tan nikah tarihi açıklaması

Fatma Toptaş'tan nikah tarihi açıklaması

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Fatma Toptaş'tan nikah tarihi açıklaması

Uzun süredir birlikte olduğu şef Gürkan Topçu ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Fatma Toptaş, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Toptaş, nikah tarihiyle ilgili sorulara yanıt verdi.

08 Nisan 2021, Perşembe 08:57 Son Güncelleme:
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Önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülenen oyuncu Fatma Toptaş, 'Minnoş' adını taktığı minik arabasını teslim almadan önce basın mensuplarını sorularını cevapladı.

NE ZAMAN EVLENİYOR?

 "Artan vaka sayıları nedeniyle ciddi anlamda büyük bir korku yaşıyorum" diyen Toptaş, uzun yıllardır birlikte olduğu Gürkan Şef'le ne zaman evlenecekleri konusuna açıklık getirdi.

38 yaşındaki oyuncu, "Pandemiden dolayı düğün tarihimiz henüz net değil. Bir sene geçmesine rağmen hala tuhaf geliyor bana. Uzun süredir ailemi göremiyorum. Sadece internet üzerinden görüntülü konuşabiliyorum. Korkum aileme ve çevreme bulaştırmak. Hep bu korkuyla yaşıyorum. Ah Çinli'ler ne diyeyim size" diye konuştu.

TARİH VERMİŞTİ 

Birkaç ay önce Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan ünlü çift, nikah masasına oturacakları tarih konusunda "İnşallah ağustos ayında... Allah nasip ederse yapacağız” açıklamasını yapmışlardı.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Öte yandan Gürkan Topçu, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Fatma Toptaş'a birlikte çıktıkları İzmir tatilinde sürpriz yapmıştı. İkili, mumlarla süslenmiş bir masada canlı keman performansı eşliğinde akşam yemeği yemişti. Bu sırada Gürkan Şef, Toptaş’a romantik bir evlilik teklifi etmişti.

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