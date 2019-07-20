● Seçme şansınız olsa, yarın sabah nerede uyanmak isterdiniz?

Yarın sabah kesinlikle Los Angeles’ta uyanmak isterdim. Tatil yapmayalı bir yıl oldu… Temmuz bitmek üzere. Acilen tatile ihtiyacım var.

● Babanızın verdiği en önemli öğüt neydi?

Dürüst olmayı öğretti babam. Yalan söylemenin bir faydası olmadığını görünce, ben de o işi erken yaşlarda bıraktım.

● 10 yıl önceki Fatma Turgut ve bugünkü arasındaki en belirgin fark nedir?

Artık hayattan ve müzikten neler istediğimi daha iyi biliyorum. Bu beni daha dengeli ve huzurlu yapıyor.

● 35 yaşındasınız. Hayatınızın nasıl bir dönemi?

Hayatımın en güzel dönemi. En güzel! Lüzumsuz insanlardan kurtulduğum, hayallerimi daha da gerçek kılabildiğim, korkmadan, sevgiyle ilerlediğim, yaşadığım hayatla muhteşem bir alışveriş içinde olduğum bir dönem bu. Ben kapıyı araladım. Şimdi ardına kadar açmak istiyorum.

İNSANLARIN DUYGULARINI AÇIĞA VURAN BİR KUYRUKLARI OLMALI

● İnsanlara güncelleme gelse isteyeceğiniz ilk özellik ne olurdu?

İnsanların duygularını istemsiz olarak açığa vuran bir kuyrukları olmasını isterdim. Tıpkı kediler ve köpekler gibi.

● Kendinizi eleştirseniz ne söylerdiniz?

“Fatma, çok kafana takıyorsun” derdim.

● Karşınızdakinin yalan söylediğini nasıl anlarsınız?

Bu yüzden kuyrukları olmasını istiyorum insanların.

● Bir yetişkin olarak yaptığınız çocuksu şeyler var mı?

Baloncu gördüğüm zaman tüm balonların benim olmasını istiyorum.

● Gerçekleşmiş bir çocukluk hayaliniz var mı?

Motor sporlarına çocukluğumdan beri ilgi duyuyorum. Geçtiğimiz senelerde profesyonel olarak yarışlara katılmaya başladım. Son zamanlarda bu beni çok mutlu ediyor.

ADIMI KENDİM KOYSAM İSMİM YİNE 'FATMA' OLURDU

● Kendinizle sevgili olur muydunuz?

Tabii ki evet.

● Erkek olsanız kendinizin en çok neyinden etkilenirdiniz?

Sevdiklerime karşı düşünceli ve şefkatli bir insan olduğumu düşünüyorum. Duygularımı, fikirlerimi ve hayatı paylaşırken hiçbir hesabım olmaz. Bu zaman zaman başıma dert açıyor olsa da ben olsam kendimin bu yönünden etkilenirdim.

● Size en güzel hediye ne olurdu?

Hediye almaktansa hediye vermeyi daha çok seven bir insanım kesinlikle. O yüzden “Şu olsun” diyemem.

● Hiç terk edildiniz mi?

Evet.

● “Seni seviyorum” cümlesine verilebilecek en kötü cevap nedir?

Anlıyorum.

● vücudunuzda en rahatsız olduğunuz yer neresi?

Ergenlikte geçtim oraları...

● Formda kalmanın en büyük sırrı nedir?

Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ve haftada dört gün spor yapıyorum.

● İsminizi kendinizin koyma şansı olsa ne koyardınız?

Yine kendi adımı koymak isterdim. Beni büyüten kadının ismini büyük gururla taşıyorum.

BAŞKA BİR HAYATTA GÖRÜŞMEK ÜZERE SEVGİLİ COBAIN

● Sosyal medyada zamanınızın ne kadarını geçiriyorsunuz?

Sosyal medyada hayli fazla zaman geçiriyorum sanırım. Ama bazen karar alıp bir süre diyet yapıyorum. Bakmıyorum. Kafam tertemiz oluyor.

● En yakın arkadaşınızda mutlaka olması gereken üç özellik nedir?

En yakın arkadaşım mutlaka dürüst, dengeli ve komik olmalı.

● Asla giymem dediğiniz ne var?

Asla giymem dediğim birçok şeyi giydim.

● Kiminle akşam yemeği yemek isterdiniz?

Kurt Cobain’le tanışmayı her zaman çok istemişimdir. Başka bir hayatta görüşmek üzere...

ACİLEN BİR TATİLE İHTİYACIM VAR

● İdeal temmuz öğleden sonranızı tarif edin. Üzerinizde ne var, siz ne yapıyorsunuz?

İdeal temmuz öğleden sonrası: Denizin üstü, teknedeyim, mükemmel bir müzik dinliyorum. Güneş de hafiften gidiyor! Yaşadım bu anı resmen, benim acilen bir tatile ihtiyacım var gerçekten.

● Kazandığınız ilk parayla ne almıştınız?

Atkı ve bere almıştım.

● Ölümden sonra bir gün dünyaya dönme şansınız olsa ilk kimin yanına giderdiniz?

Babaannemin.

SAHİP OLDUĞUM EN GEREKSİZ BİLGİ...

● 100 yıl sonra uyandınız Google’da ilk neyi aratırdınız?

Işınlanma bulundu mu?

● Yatağınızın yanındaki komidinin ilk çekmecesinde neler var?

Son zamanlarda okuduğum kitaplar.

● Sahip olduğunuz en gereksiz bilgi nedir?

Hawaii alfabesinde sadece 12 harf vardır. Bunu nerede okudum ve neden biliyorum bilmiyorum.

● Bir şeyi şişeleyebilseydiniz, o ne olurdu?

Deniz kokusunu, o hissettirdiği duyguyla birlikte şişelemek istiyorum.

● Sizin için lüks nedir?

Benim için en büyük lüks gerçekten hayatım.

Model grubuyla tanıdığımız Fatma Turgut, müzik yolculuğuna bir süredir tek başına devam ediyor ve kariyerinin ilk solo albümü ‘Elimde Dünya’ ile bu yaza imza atacak gibi görünüyor. Turgut’a ilk solo albümünde Can Bonomo, Emre Aydın, Sibel Algan, Ersel Serdarlı gibi başarılı müzisyenler söz ve besteleriyle destek verdi. ‘Elimde Dünya’ ile ilgili “Her zerresinde etkim olan ve gurur duyduğum bir albüm oldu” diyen Fatma Turgut’u 26 Temmuz Cuma akşamı saat 22:00’de Emaar Hayal Kahvesi’nde dinleyebilirsiniz.