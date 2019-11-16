Molped, 20. yılını en yakın arkadaşların bir arada olduğu bir etkinlikle kutladı. Rap sanatçısı Ayben ve rock müzik sanatçısı Fatma Turgut, çok özel gecede sahne alarak markanın genç kızlara armağan ettiği “Dünya Tek Biz İkimiz” şarkısını birlikte söyledi.

İlk kez aynı sahnedeler

"Dünya Tek Biz İkimiz" parçasını seslendiren Fatma Turgut ve aynı şarkıyı rap müzikle yeniden yorumlayan Ayben, ilk kez aynı sahnede bir araya geldi, performansları büyük beğeni topladı.





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