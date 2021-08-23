Boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisini alıkoyduğunu söyleyerek sosyal medya üzerinden yardım isteyen Fatma Yasak’ın yazdıkları gündem olmuştu. Yasak’ın paylaşımlarının ardından gözaltına alınan ancak hakimlik tarafından serbest bırakılan Alper Tasalı, savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Tasalı’nın verdiği ifadede, “Elimdeki silah yanlışlıkla ateş aldı. Beni aldattığını düşündüm” dediği ortaya çıktı.

Şiddet gördüğü eşiyle boşanma aşamasında olan Fatma Yasak, sosyal medya hesabından eşinin kendisini silahla alıkoyduğunu söyleyerek yardım istedi. Yaşamak istediğini söyleyen Yasak’ın sosyal medya hesabından yazdıkları gündem olunca, boşanma aşamasında olduğu eşi Alper Tasalı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen Tasalı, verdiği ifadede eşiyle 35 gündür görüşmediklerini söyleyerek, “Tesadüfen yolda görünce aracı önüne kırıp indim. Elimdeki silah yanlışlıkla ateş aldı” dedi. Silahın patlamasında korkunca eşinden arabaya binmesini istediğini anlatan Tasalı, “Yolda konum attığı mesajları görünce beni aldattığını düşündüm. Sinirlenip telefonu attım” dedi. Eşinin silahı merak ettiği için incelediğini daha sonra da direksiyona eşinin geçtiğini anlatan Tasalı suçlamaları kabul etmedi.

“ÖLÜMÜMÜZ KESİNLEŞTİ”

Fatma Yasak ise savcılığa verdiği ifadede, araçtayken Alper Tasalı’nın kendisine, “Bana önce seni sonra kendimi, başkalarına da aileni vurduracağım dedi. Sonra polisi aradığımı anlayınca, ‘Bana bunu yapmayacaktın. Polisi karıştırmayacaktın. Seninle sadece konuşup eve bırakacaktım ama şu an seni öldüreceğim. Ölümümüz kesinleşti’ dedi. Sakinleşmesi için huyuna gitmeye başladım. Barışacağımıza inandırdım. Annemlerin evine giderek kıyafet alacağımı söyledim” dedi. Eve gidince babasına durumu anlattığını söyleyen Yasak, “Hemen polisi aradık” dedi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ TUTUKLANDI

Alper Tasalı, verdiği ifadenin ardından Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak bu karara Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınan Tasalı, bu kez çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan tutuklandı.



