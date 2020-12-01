Magazin 'Fatmagül’ün Suçu Ne?' yeniden ekranda

'Fatmagül’ün Suçu Ne?' yeniden ekranda

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'Fatmagül’ün Suçu Ne?' yeniden ekranda

Başrollerinde Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar ve Fırat Çelik’in yer aldığı, yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, yayında olduğu dönemde izlenme rekorları kıran Kanal D dizisi 'Fatmagül’ün Suçu Ne?' yeniden izleyicisi ile buluşuyor.

01 Aralık 2020, Salı 13:16 Son Güncelleme:
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Tecavüz mağduru bir genç kızın ve onun etrafında gelişen olayların anlatıldığı 'Fatmagül’ün Suçu Ne?' dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciden tam not almıştı.

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Sürükleyici hikayesiyle herkesin büyük beğenesini kazanan 'Fatmagül’ün Suçu Ne?', hafta içi her gün saat 11.00’de Kanal D’de.


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