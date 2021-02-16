Futbol Fatsa Belediyespor takım otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı var

Fatsa Belediyespor takım otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı var

Futbol

Fatsa Belediyespor takım otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı var

Misli.com 3. Lig ekiplerinden Fatsa Belediyespor, Çankaya deplasmanına giderken karlı yollar nedeniyle kaza geçirdi. Kazada can kaybı yaşanmadı ancak 1 kulüp personeli yaralandı.

16 Şubat 2021, Salı 11:07 Son Güncelleme:
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Fanatik'teki habere göre, 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Ordu şehrinin takımı Fatsa Belediyespor, Çankaya FK ile yaptığı maçın ardından Ankara'dan dönerken Kırıkkale civarında kaza geçirdi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, kazanın ardından bir açıklama yaptı ve otobüstekilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.



Oyuncular ve teknik heyet otobüsten sorunsuz çıktı ancak bir kulüp personeli hayati olmayan şekilde yaralandı.

Orduspor da Fatsa Belediyespor için şu mesajı yayınladı:

Şehrimizi 3.lig'de temsil eden Fatsa Belediyespor kulübünün deplasmana giderken Kırıkkale'de kaza geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fatsa Belediyespor kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kazada yaralanan kulüp personeline acil şifalar diliyoruz.


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