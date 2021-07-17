Ne zamandır şans oyunları işletmeciliği yapıyorsunuz? Bu işi yapma fikri nereden geldi?

Bu işe ilk olarak babam Yüksel Mutlu yönlendi. Ordulular gurbette çalışırlar. Bu nedenle babam da genç yaşlarında çalışmak için İstanbul’a gidiyor. Orada 30 yaşına kadar çalıştıktan sonra memleketine dönmeye karar veriyor. Daha sonra memleketimiz olan Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi’ne geliyor. Burada bir iş yapmak istiyor. Çeşitli fikirleri hayata geçirmeye düşünüyor ama en sonunda gazete bayiliği ile ilgili bir iş yeri açmaya karar veriyor. Bu fikrini 1968 yılında hayata geçiriyor ve bu gördüğünüz iş yerini açıyor. İşlerini geliştirmek istediği için 1974 yılında da gazete satışının yanı sıra Milli Piyango bileti satmaya başlıyor. Yani ben 45 yaşındayım ama bu işletmemizin 47 yıllık şans oyunları geleneği var. İkinci kuşak olarak işi devam ettiriyorum. 1990’lı yıllarda ise diğer sayısal şans oyunları çıkınca onların da satışına başlıyoruz.

BAŞKA MESLEK YAPMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM

Babanız hâlâ daha işin başında mı?

Babamdan sonra bayrağı biz devraldık. Çocuk yaşlardan itibaren sürekli olarak büfemize gelip gittiğimiz için bu işi de küçük yaşlardan itibaren öğrendik. Baktı babam biz bu işte piştik, ben askerden geldikten sonra ceketini alıp emekliliğinin tadını çıkarmaya başladı. 22 yaşında baba mesleği olduğu için bu işe yöneldim. 24 yıldır da burayı ben işletiyorum. Başka meslek yapmayı da hiç düşünmedim. Çünkü insanlara şans dağıtmak artık bizim hobimiz olmuştu. Küçük büyük ikramiye ne çıkarsa çıksın insanların gözlerindeki mutluluğu görüp bize dua etmesi bizi bu mesleğe bağlıyor.

BİZ DE MUTLU OLUYORUZ

Siz büyük ikramiye kazandırınca neler hissettiniz?

İkramiyenin ihtiyacı olan insanlara çıkması beni gerçekten mutlu ediyor. Çünkü o para ona belki derman olacak. Borçlarını, harçlarını ödeyecek. Belki de kendi işinin patronu olacak. Bizim bunlara vesile olduğumuzu görmek, hissetmek bizi işimize bağlıyor. Çünkü her insanın bir derdine derman olmak ulvi bir şey. Biz de bir nebze buna vesile oluyoruz. Bu nedenle çok mutluyum. Bugüne kadar ufak da olsa büyük de olsa ikramiye kazandırdığımız birçok müşterimiz var. Onların gelip bizlere teşekkür etmesi bizim için en büyük ödüldür.

BEN BAŞKA BAYİLERDEN ŞANS OYUNU OYNARIM

Bayi olarak birilerine büyük ikramiye kazandırınca ya da böyle yüksek devirlerin olduğu dönemlerde oyun oynar mısınız?

Ben bayi olarak her zaman oyun oynarım. Kendi iş yerim hariç başka bir bayii arkadaşımın yanına gidersem de oynarım. Bu şans işi. Ne zaman nereden vuracağı belli olmaz. Başka bayilerden de şansımı denerim. Mesela şimdi Çılgın Sayısal 180 milyon lirayı da geçmişken şansımızı denememiz lazım.

45 YILLIK O BİLETİN ÖYKÜSÜ

Yaşlı bir amca babamdan sürekli bilet alıyor. 1976 yılında da bir bilet almış. Bileti de saklamış. O amca vefat ettikten sonra 20 yıl sonra oğlu ajandasının sayfaları arasında buluyor. Daha sonra arkasındaki kaşeden babamı buluyor. Hatıra olsun diye de bileti babama getiriyor. Biz de o bileti o gün bugündür gözümüz gibi koruyup, saklıyoruz. Dile kolay bu bilet 45 yaşında.

HERKESE BAYİLİĞİ ÖNERİRİM

Türkiye’nin her yerindeki esnaflara da bayilik almasını önerir misiniz?

Ben her esnafa bayilik almasını öneririm. Çünkü insanların şanslarını ayağına götürmek, onların mutlu olmasına vesile olmak gerçekten güzel bir duygu. O yüzden imkanı olan, bu işi yapmak isteyen esnaflarımız bayilik almalı.

AYLARCA KUPONU CEBİNDE TAŞIYAN VAR

Şimdiye dek gördüğünüz en ilginç müşteri inanışları, oyun totemleri var mı?

Tabii ki bu gibi durumlarla çok karşılaşıyoruz. Kimi müşterilerimiz bir kuponu aylarca yanında taşıyor. O sayılara bir gün ikramiye vuracak diye sürekli oynuyor. Yani bir gün o kombinasyonuna denk gelirse büyük ikramiyeyi ıskalamak istemiyor. Bazı müşteriler de bir önceki oynadığı rakamlar haricinde diğer rakamları işaretleyerek her hafta yeni bir kağıt oynuyor. O da bir başka bakış açısı.

İNSANLAR SIKILMIYOR

Oyunlara ilgi son dönem nasıl, Kazı Kazan gibi yeni oyunların gelmesiyle ilgi yükseldi mi?

Oyunlara ilgi pandemi dönemi gerilemişti. Çılgın Sayısal Loto’da da ikramiye çok yükseldi. Birisine bu rekor ikramiye çıkarsa büyük sansasyon ile oyun yeni bir patlama yaşayabilir. Kazı Kazan gibi oyunların çok çeşidinin olması ve ara ara yenilenmesi güzel, insanlar sıkılmıyor. Değişiklik olması iyi, ara sıra biz de böyle bir büyük ikramiye verdiğimizde işler bayağı bir açılıyor, daha ateşli satış dönemlerimiz oluyor.

'AAA 1 MİLYON ÇIKTI’ DİYE DİYE SONUNDA 1 MİLYON TL’Yİ KAZANDI

Sizin bayinizden, Haziran ayının son günlerinde satışa bu yıl yeni çıkan oyunlardan Milyoner Kulübü ile bir müşterinize 1 milyon lira ikramiye kazandırdınız? Talihliyi tanıyor musunuz?

Evet talih kuşu Kazı Kazan oyunlarından Milyonerler Kulübü ile bu kez bize güldü. 1 milyon TL ikramiye çıkan talihliyi tanıyorum. Buradan bizim arkadaşımız. Fakat ismini vermem doğru olmaz. İkramiyenin ona çıkmasına çok sevindim. Talihli arkadaşımız bizim bayimizden sürekli şans oyunları oynar. Arkadaşımızın kendine has bir totemi var. Satın aldığı kağıdı hep alttan başlayarak kazır ve her büyük ikramiyeyi görünce şaka olsun diye ‘Aaa 1 milyon çıktı’ derdi. O gün de aynısını yaptı. Kartın en altında büyük ikramiye olan 1 milyon TL’yi görünce yine ‘Aaa 1 milyon çıktı’ dedi. En üst tarafı kazımaya başlayınca çıkan rakamın alttaki rakamla uyumlu olduğunu gördü ve ondan sonra burada kıyamet koptu zaten. Sevinçler, mutluluklar, tebrikler…

ŞANSINI YİNE DENİYOR!

Peki talihli arkadaşınız gelip hâlâ oynamaya devam ediyor mu?

(Gülüyor) Hiç bırakmıyor ki. Sürekli şansını deniyor. En son dün geldi 150 liralık şans oyunlarından karma oynadı. Bir 100 TL ile bir 50 TL bulup kendini amorti etti.

ÖNCE 'BİZE ÇIKMAZ' DERLER AMA SONRA 'VAY BE!' OLUR

Bayiinizden oynayarak ikramiye kazananların hikâyeleri, yaşadıkları ilginç olaylar var mı?

Genelde hep “Bize çıkmaz, bize çıkmaz” derler, “Bizi mi bulur” derler ama çıkınca da önce donup kalırlar. Sonra da yüzde bir şaşkınlık ifadesi ile ‘vay be demek ki gerçekten ikramiye çıkıyormuş’ derler.

BU İŞ KISMET İŞİ

Oyunseverler şans oyunu oynarken nelere dikkat etsinler? Bayi olarak uyarılarınız nelerdir?

Bu tamamen şans ve nasip meselesidir. Bence dikkat edilecek bir husus yok. Yani tabii ki yetkili bayilerden oynasınlar. Sahte kupon filan almamaya dikkat etsinler. Onun dışında kısmet işi bu. Şansın varsa o zaten seni bulur. Şansın yoksa da şans bulana kadar denemeye devam edilmeli. Çünkü demin de dedim; ‘bize çıkmaz’ diyorlar. Şansı olan herkese ikramiye çıkar.