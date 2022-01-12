Ekonomi Fatura açıklaması! EPDK duyurdu: Aralık ayı elektrik faturaları...

Fatura açıklaması! EPDK duyurdu: Aralık ayı elektrik faturaları...

Ekonomi

Fatura açıklaması! EPDK duyurdu: Aralık ayı elektrik faturaları...

EPDK'dan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama geldi. EPDK elektrik faturalarını mercek altına aldı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetler olmuştu. EPDK duyurdu. Aralık faturaları mercek altına alındı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 09:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

EPDK 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerinin Aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetler üzerine Aralık faturalarını mercek altına aldı.

EPDK, 1 Ocak’tan itibaren geçerli Elektrik tarifelerinin Aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetler üzerine Aralık ayı faturalarını incelemeye aldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, "Her tüketici kullandığı ayın tarifesine göre elektrik öder.' açıklamasını yaptı.

İlgili Haberler
Gram altın fiyatları...Çeyrek altın kaç TL? Kritik gün geldi! 12 Ocak 2022 altın fiyatları...


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bölünen aydınlar güçten düştüler...
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Engelli çocuğunuz primi artırır
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Jeff Flake yapıcı bir rol oynayabilir
Hakan Çelik
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Özel okulda erken kaydın avantajı çok
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Parayı iyi değerlendirmek için 15 adım
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dolar, euro bugün kaç lira? 12 Ocak dolar, euro ve sterlin kurunda son durum