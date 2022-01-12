Fatura açıklaması! EPDK duyurdu: Aralık ayı elektrik faturaları...
EPDK'dan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama geldi. EPDK elektrik faturalarını mercek altına aldı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetler olmuştu. EPDK duyurdu. Aralık faturaları mercek altına alındı.
12 Ocak 2022, Çarşamba 09:45 Son Güncelleme:
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EPDK 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerinin Aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetler üzerine Aralık faturalarını mercek altına aldı.
EPDK, 1 Ocak’tan itibaren geçerli Elektrik tarifelerinin Aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetler üzerine Aralık ayı faturalarını incelemeye aldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, "Her tüketici kullandığı ayın tarifesine göre elektrik öder.' açıklamasını yaptı.