Fatura açıklaması! EPDK duyurdu: Aralık ayı elektrik faturaları...

EPDK 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerinin Aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetler üzerine Aralık faturalarını mercek altına aldı.

EPDK, 1 Ocak’tan itibaren geçerli Elektrik tarifelerinin Aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetler üzerine Aralık ayı faturalarını incelemeye aldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, "Her tüketici kullandığı ayın tarifesine göre elektrik öder.' açıklamasını yaptı.



