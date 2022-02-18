Devlet, dar gelirli vatandaşlara ‘ısınma’ ve ‘elektrik’ yardımında bulunuyor. ‘Isınma yardımı’ başlığı altında 1.8 milyon aileye kömür desteği sağlanırken, artık faturalarını ödemekte zorlanan 4 milyon haneye de doğalgaz yardımında bulunulacağı açıklanmıştı. Doğalgaz desteği için başvurular 18 Şubat’ta (bugün) başlıyor. Başvuru, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na giderek yapılabilecek. Sosyal Hizmet Merkezleri de yardımcı olacak. Destekten Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları’nın kriterlerine uyan yararlanacak.

KİMLER KAPSAMDA OLACAK?

Destekten kimlerin yararlanabileceği ile ilgili olarak diğer sosyal yardımlarda olduğu gibi gelir şartına bakılacak. Örneğin; kömür yardımında hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden az (1.417 lira) olup olmadığına bakılıyor. Yani hanede 4 kişi varsa ve haneye giren para 5 bin 670 liranın altındaysa bu yardım sağlanıyor. Ayrıca vakıflar hane ziyareti yaparak ihtiyaç durumunu da kontrol edebilecek. Aynı durum, doğalgaz desteği konusunda da gözetilecek. Genişleyen elektrik desteğinde de benzer kriterlerin baz alınacağı belirtiliyor.

İLK ÖDEME MARTTA

Doğalgaz desteği her yıl düzenli olarak 6 aylık kış dönemi için verilecek ve ödemeler, iki eşit taksit şeklinde yapılacak. Taksit dönemleri ise mart ve ekim ayları olarak belirlendi. Buna göre, bu yılki ilk ödeme mart ayının ikinci yarısından itibaren gerçekleştirilecek. Ödeme, hak sahibi olan kişinin PTT Kartı’na yatırılacak. Böylece doğrudan doğruya kişinin hesabına geçecek. Kişi faturasını götürerek PTT’de bulunan hakkı ile ödemesini geri almış olacak.

450 İLE 1150 LİRA ARASI

Peki ödemeler ne kadar olacak? Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yürütüldü. Çalışmaların sonucunda da ısıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılmasına karar verildiği açıklandı. Bunun nedeni; hava durumundan dolayı Erzurum’da ısınma ihtiyacı ile Ege’de ısınma ihtiyacının aynı olmaması. Buna göre; hane başına 450 lira ile 1.150 lira arası destek sağlanacak. Kronik hastaların bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak. Yıllık toplam 3 milyar liraya yakın doğalgaz desteği öngörülüyor.

ELEKTRİK DESTEĞİ 4 MİLYON HANEYE ÇIKARILDI

4 YILDIR SAĞLANIYOR

Devletin dar gelirliye yönelik 1 Mart 2019’da başladığı ‘elektrik tüketim desteği’ de sürüyor. Elektrik yardımından bugüne kadar 2.1 milyon abone faydalanıyordu, şimdi bu sayı 4 milyona çıkarıldı. Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar, başvuruda bulunmaları halinde yardım alabiliyor. Başvurular ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.

GELİRE BAKILIYOR

Gelir durumu bu yardımda belirleyici. Hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2022’de bu tutar 1.417 lira. Dört kişilik ailede gelir 5 bin 670 liranın altındaysa bu haktan yararlanılabilir. Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılıyor. PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli.

KİŞİ SAYISINA GÖRE

Son elektrik zammıyla birlikte artan destek miktarı evde yaşayan kişi sayısına göre 102 lira ila 205 lira arasında değişiyor. Buna göre ödeme miktarları şöyle;

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (102 lira). 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (137 lira). 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (171 lira). 5 ve daha fazla kişinin yaşadığı hanelere aylık 150 kilovatsaat (205 lira). Ayrıca kronik rahatsızlığı nedeniyle cihaza bağlı yaşayan hastalar için ise ödenen elektrik faturası desteği 200 lirayı buluyor.

ESNAFA ENERJİDE %25 İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası 150 kilovatsaat olan en düşük tarife diliminin 210 kilovatsaate yükseltildiğini hatırlatarak, vatandaşı rahatlatmak adına bu tarifenin yeniden gözden geçirileceğini söylemişti.

Dün katıldığı bir televizyon programında konunun ayrıntılarını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte vatandaşın lehine olacak yeni indirimli tarife çalışmasının 1 Mart’ta tamamlanacağını belirtti. Hem konut hem de ticarethanelere yönelik yeni tarifelerin devreye gireceğini söyleyen Dönmez, esnafın fatura tutarında da yüzde 25’e varan indirim olacağını açıkladı.