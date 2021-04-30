Faturalara kapanma ayarı

Tam kapanma, dün akşam saat 19.00 itibarıyla başladı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sürecek. Tam kapanma uygulaması nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturaları için düzenleme yapıldı. Buna göre; faturaların son ödeme tarihi, Ramazan Bayramı sonrası (tam kapanma dönemi sonu) başlayacak biçimde belirlenecek. Bu tarihler, yoğunluk oluşturmayacak şekilde düzenlenecek.

MESKENLERDE SINIR YOK

Tam kapanma süresince ödeme imkanı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan işyerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak. Enerji yönetimi, gerekli bilgileri dağıtım ve tedarikçilere iletti. Kesme muafiyetinde konutlar için bir sınırlama olmazken işyerlerinde borç üst sınırı 2 bin lira olarak belirlendi.

KESİNTİ YAPILMAYACAK

Bir başka ifadeyle aylık fatura tutarı 2 bin lira ve altı ticarethane aboneleri ile sınırlı olmak üzere genelge kapsamında tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan işyerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak. Elektrikte, zorunlu olmadıkça planlı kesinti yapılmayacak. Kaçak elektrikle mücadeleye sağlık tedbirlerine uyularak devam edilecek. Doğal gazda acil ihbar ve arızalara en hızlı biçimde müdahale edilerek kesintiye neden olmayacak çerçevede ekipler koordine edilecek.



