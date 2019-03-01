Faturasını ödeyemeyene kolaylık

Bakal, “Faturası 150 liranın altında kalan abonelerin ilk ayda ödeme yapmasalar bile elektriklerini kesmeyeceğimiz bir proje başlatacağız. Normalde kesinti 19 gün sonra başlıyor” dedi.

İKAZ İŞE YARIYOR

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nu açıklamak için düzenlenen toplantıda konuşan Halit Bakal, şöyle devam etti: “İkinci ay itibarıyla fatura 150 liranın üzerine çıktığında ödememe hali devam ederse, o zaman kesintiye gideceğiz.

Şu an 400 bin abonemiz yaptığımız ikinci ikazdan sonra hatırlayıp faturasını ödüyor. 50 bini ise kesilmeden ödemiyor.”

591 BİN TAŞIMA

4 kişilik bir eve ayılık ortalama 150 lira fatura geldiğini kaydeden Halit Bakal, “Avrupa yakasında tüketim son bir yılda yüzde 2.5 arttı. 591 bin taşınma hareketi gerçekleşti.

130 bin 380 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı. İkinci elde 461 bin taşınma hareketi gözlendi. İlçe bazında en yüksek tüketim yüzde 3 artışla Avcılar’dan geldi” diye konuştu.



