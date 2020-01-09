Her yemeğin yanına aperitif olarak sunumlar eşliğinde servis edebileceğiniz mezeler arasında en çok tercih edilenlerden bir tanesi favadır. Fava tarifi arıyor ve fava nasıl yapılır merak ediyorsanız "fava tarifi, fava nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Fava tarifi

Fava malzemeleri

- 1,5 su bardağı kuru bakla

- 4 su bardağı sıcak su

- 1 adet büyük boy kuru soğan

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1/2 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

Fava yapılışı

Kuru soğanı iri olarak doğrayın. Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Doğradığınız kuru soğanı hafif bir renk alana kadar kavurun. Sıcak suyu tencereye aktarın. Uzun süre suda beklettiğiniz kuru bakla, toz şeker, tuz ve portakal suyunu ekleyin. Baklalar yumuşayana kadar ortalama 45 dakika orta ateşte kaynatın. Blenderla püre haline getirin. Ilıdıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine bol miktarda zeytinyağı gezdirin. İsteye bağlı dereotu ile süsleyebilirsiniz.

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