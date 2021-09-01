Misafirlerinizin bayılarak yiyeceği meze hazırlamak istiyorsanız fava tarifi tam size göre bir lezzet olacak. Meze sevenler "fava yemek asıl yapılır?" merak ediyor. Fava tarifi, malzemeler, yapılışı, hazırlanışı ve püf noktası...

FAVA TARİFİ

Fava malzemeler

500 gram kuru bakla

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 soğan

1.5 demet dereotu

1 limonun suyu

5-6 dal maydanoz

Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

Fava yapılışı

İlk olarak kuru baklayı bol suyla ıslatın ve tencerede bekletin. Ertesi gün bol suda yıkayıp süzün. Kullanacağınız soğanı temizleyin ve ince ince kıyın. Zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. Soğanı tavaya ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine baklaları ilave edin. 3-4 su bardağı su ekleyip baklalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Dereotunu temizleyip kıydıktan sonra, tencereye ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Robotla püre haline getirin. Limon suyunu ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Favayı kıyılmış maydanoz ve kırmızı biberle süsleyebilirsiniz.



