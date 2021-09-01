Fava yemek nasıl yapılır? Fava tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Her yemeğin yanına yakışan ve sofraya meze olarak yapabileceğiniz fava yemek, bol proteinli bir tarif. Ege ve Yunan mutfağının vazgeçilmezi olan fava tarifi, evde kolaylıkla yapılabilir. Peki, fava yemek nasıl yapılır? Fava tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
01 Eylül 2021, Çarşamba 10:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Misafirlerinizin bayılarak yiyeceği meze hazırlamak istiyorsanız fava tarifi tam size göre bir lezzet olacak. Meze sevenler "fava yemek asıl yapılır?" merak ediyor. Fava tarifi, malzemeler, yapılışı, hazırlanışı ve püf noktası...
FAVA TARİFİ
Fava malzemeler
- 500 gram kuru bakla
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 1 soğan
- 1.5 demet dereotu
- 1 limonun suyu
- 5-6 dal maydanoz
- Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber
- Tuz
İlk olarak kuru baklayı bol suyla ıslatın ve tencerede bekletin. Ertesi gün bol suda yıkayıp süzün. Kullanacağınız soğanı temizleyin ve ince ince kıyın. Zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. Soğanı tavaya ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine baklaları ilave edin. 3-4 su bardağı su ekleyip baklalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Dereotunu temizleyip kıydıktan sonra, tencereye ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Robotla püre haline getirin. Limon suyunu ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Favayı kıyılmış maydanoz ve kırmızı biberle süsleyebilirsiniz.