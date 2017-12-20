Favori’nin yeni koleksiyonu Inside sizi de büyüleyecek!
Favori, yeni koleksiyonu Inside’ı yılbaşı öncesinde mücevher tutkunlarının beğenisine sundu.
Birbirinden şık ürün grupları ve yeni trend tasarımlarıyla adından söz ettiren Favori 2018’e yepyeni bir koleksiyon ile giriyor. Yeni yıl hediye seçenekleri arasında Favori pırlantanın yepyeni koleksiyonu “Favori Inside Koleksiyonu” büyüleyici güzelliği, uygun fiyatları ve eşsiz tasarımıyla yılbaşında sevdiklerini mutlu etmek isteyenlere mükemmel bir hediye alternatifi sunuyor.
Quartz ve pırlanta taşların birbiriyle uyumunun usta ellerden mükemmel işçilikle mücevhere dönüştüğü ve görenleri kendine hayran bırakan sihirli güzelliği, yılbaşı hediye alternatifi düşünenler için Favori mağazalarındaki yerini aldı.
Bu eşsiz ve büyüleyici mücevherleri görmek ve ayrıca Favori Pırlanta’nın geniş ürün yelpazesi içinde kendiniz ve sevdikleriniz için en güzel, uygun fiyatlı yılbaşı hediye alternatiflerini Favori mağazalarında bulabilirsiniz.
Koleksiyonları görmek ve en yakın mağazamızın yerini öğrenmek için www.favori.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Quartz ve pırlanta taşların birbiriyle uyumunun usta ellerden mükemmel işçilikle mücevhere dönüştüğü ve görenleri kendine hayran bırakan sihirli güzelliği, yılbaşı hediye alternatifi düşünenler için Favori mağazalarındaki yerini aldı.
Bu eşsiz ve büyüleyici mücevherleri görmek ve ayrıca Favori Pırlanta’nın geniş ürün yelpazesi içinde kendiniz ve sevdikleriniz için en güzel, uygun fiyatlı yılbaşı hediye alternatiflerini Favori mağazalarında bulabilirsiniz.
Koleksiyonları görmek ve en yakın mağazamızın yerini öğrenmek için www.favori.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.