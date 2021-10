Favori oyununuz hangisi? Herkesin gönlündeki başka

DENİZ YİĞİT: KAZI KAZAN'I ÇOK SEVİYORUM, KAZIMAYA UFAKTAN BAŞLARIM

Benim oyunlar arasındaki favorim her zaman Kazı Kazan oyunları. Çünkü kazıması ve ikramiye kazanma olasılığını an an takip etmek heyecan verici oluyor. Sayısal Loto’yu da büyük devirler olduğu zaman şansımı denemek için oynarım. Uğurlu sayım 1’dir. Oyun oynadığımda 1’i yazmaya gayret ediyorum. Büyük ikramiye kazanırsam hayalim yurtdışına gitmek. Eğitimimle ilgili bir kariyer hedefini iyi bir ikramiye kazanırsam yurtdışında deneyimlemek isterim.

SALİH COŞKUN: SÜPER LOTO'DA DEVİRLER ÇOK BİRİKİNCE MUTLAKA KAZANDIRIR

Çılgın Sayısal Loto’daki devirli rakamlar her oyunsever gibi bizi de heyecanlandırıyor. Benim favori oyumum Süper Loto, çünkü birkaç ayda bir büyük ikramiyeyi düzenli veren bir oyun. Bu nedenle devirler artınca Süper Loto’da oyunlarımı oynarım. Ben atık uğurlu sayı ya da totem gibi şeylere inanmamayı öğrendim. Çünkü sonuçta bu çekilişlerde toplar dönüyor tesadüflere bağlı olarak bazıları düşüyor. Bu nedenle ek bir anlam yüklemek yerine şansımıza güvenerek oynamak daha doğru. Büyük ikramiye kazanırsam da tek hayalim İstanbul’un kalabalık ve gürültüsünden kaçıp sakin bir yerde yeni bir yaşam kurmak.