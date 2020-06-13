Faytonların yerine bunlar kullanılacak

Adalar’da ortaya çıkan ruam hastalığı nedeniyle atlar itlaf edilmiş ve faytonlar durdurulmuştu. Adalar’da atlı faytonların yerine elektrikli faytonların kullanılacağı açıklanmıştı. Adalar’da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada’ya getirildi. Elektrikli araçlar Büyükada’da bir park alanında konuldu. Elektrikli araçların kullanımının cuma günü gerçekleştirilecek açılış ile başlayacağı öğrenildi. Ada sakinleri araçların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

DHA