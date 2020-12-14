Türkiye Faz-1 çalışmaları tamamlanan yerli aşının yan etkisi görülmedi

Faz-1 çalışmaları tamamlanan yerli aşının yan etkisi görülmedi

Türkiye

Faz-1 çalışmaları tamamlanan yerli aşının yan etkisi görülmedi

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) corona virüse karşı geliştirilen yerli aşının Faz-1 çalışmaları bugün tamamlandı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 'Ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız.' dedi.

14 Aralık 2020, Pazartesi 11:39 Son Güncelleme:
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ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Covid-19'a karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz-1 kapsamındaki ilk doz uygulaması, kasım ayı başında 44 gönüllüye yapıldı. Önemli bir yan etkiye rastlanmayan ilk doz uygulamasından sonra ikinci doz uygulaması da 26 Kasım'da başlandı. Faz 1'in ikinci dozu da 44 gönüllüye uygulandı. İkinci dozun 44 gönüllüye uygulanmasıyla bugün itibarıyla Faz 1 çalışmaları tamamlandı.

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ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, "Covid-19'a karşı üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın Faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı ve ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız" dedi.

Öte yandan Faz-2 kapsamında 200 gönüllünün aşılanmasının planlandığı bildirildi.

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