Kültür & Sanat Fazıl Say, 49. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne alacak

Fazıl Say, 49. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne alacak

Kültür & Sanat

Fazıl Say, 49. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne alacak

Ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenecek "49. İstanbul Müzik Festivali"nin ikinci gününde sevenleriyle bir araya gelecek.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 14:16 Son Güncelleme:
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49. İstanbul Müzik Festivali, 18 Ağustos'tan itibaren, İstanbul'un açık hava mekanlarının yanı sıra vapur ve parklarda gerçekleştirilecek konserlerde müzikseverleri ağırlayacak.

Bu yıl "Başka Bir Dünya Mümkün" temasını ele alan festivalin ikinci gününde başarılı sanatçı Fazıl Say, doğaya ve yaşama adadığı "Doğanın Sesi" başlıklı konserle izleyici karşısına çıkacak.

19 AĞUSTOS'TA HARBİYE'DE

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 19 Ağustos'ta yapılacak konserde, Say'a, bu yıl Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'ne de aday gösterilen ve Say'ın tüm keman eserlerini kapsayan albümünde birlikte çalıştığı keman sanatçısı Friedemann Eichhorn ile üç "ECHO Klassik" ile "Diapason d'Or" gibi ödüllerin sahibi Casal Quartett eşlik edecek.

Fazıl Say'ın "Kaz Dağları" isimli keman ve piyano sonatının Türkiye prömiyeri, pandemi döneminde bestelediği ve "en iyi eserim" diye nitelendirdiği yeni piyano sonatı "Yeni Hayat"ın ise dünya prömiyeri festivalde gerçekleştirilecek.

Konserde ayrıca Say'ın, Atatürk'ün Yalova'da bulunan Millet Çiftliği'ndeki çınar ağacı ve köşkünün hikayesini konu alan "Yürüyen Köşk" isimli eserinin yanı sıra Brahms ve Barber'dan eserler de seslendirilecek.

AA

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