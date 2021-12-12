Fazla alkol satan bara rekor ceza

ABD’nin Teksas eyaletinde üç ölümle sonuçlanan kazadan, sürücünün gittiği bar sorumlu tutuldu. ‘Beer Belly’s Sports Bar’ isimli mekanda içki içen Joshua Delbosque (29), sarhoş olmuştu. Aşırı hız yapıp kırmızı ışıkta geçince, Tamra Kindred (59) ve torunu Aujuni Anderson’ın (16) olduğu araca çarpmıştı. Kazada kurtulan olmamıştı. Delbosque’nin kanında yüksek derecede alkol çıkınca Kindred’in torunları dava açtı.

Delbosque’nin kaza öncesi gittiği bar, ‘ölümcül kazaya yol açacak kadar fazla alkol servis etmekten’ suçlu bulundu. Aileye 1 milyar dolar tazminat ödenmesine hükmedildi. Ayrıca ibret olması için bara 300 milyar dolarlık bir ceza daha kesildi. Rekor cezanın diğer mekanlar için caydırıcı olması amaçlanıyor. Teksas’ta sarhoş olduğu anlaşılan birine içki servisine devam edilmesi yasak.