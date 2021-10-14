Fazla kilolarıyla dikkat çeken Samir Nasri: Beni haksızlık bitirdi

Süper Lig'e de yolu düşen Fransız yıldız Samir Nasri'nin son hali gündeme oturdu. Hayli kilo aldığı görülen Nasri, geçen sezon futbolu bırakmıştı.

Fransız oyuncu 34 yaşında emekli olarak herkesi şaşırtırken bu kararının gerekçesini ise şöyle açıklamıştı:

Aldığım 18 aylık doping cezası her şeyin sonu oldu. O dönem beni çok yaraladı ve futbolla ilişkimi değiştirdi. Bu nedenle bırakma kararı aldım. Asla doping yapmadım, haksızlığa uğradım. Sakatlığım için vitamin takviyesi almıştım ve bunun kurbanı oldum.

Nasri'nin Instagram hesabındaki son paylaşımın ise CZN Burak'ın kendisi için hazırladığı dev pide.

Bir zamanlar Nasri...



