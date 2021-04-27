Ekonomi Fazla mesai ücreti ödenmeyince işten çıkan çalışan için Yargıtay'dan flaş karar!

Fazla mesai ücreti ödenmeyince işten çıkan çalışan için Yargıtay'dan flaş karar!

Ekonomi

Fazla mesai ücreti ödenmeyince işten çıkan çalışan için Yargıtay'dan flaş karar!

İstanbul'da fazla mesai ücretleri ödenmeyen ve yıllık izinleri kullandırılmayan çalışan işten ayrıldı ve kıdem tazminatını alabilmek için dava açtı. Yargıtay milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı.

27 Nisan 2021, Salı 11:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fazla mesai ücretleri ödenmediği için işten çıkan çalışanın, haklı nedenle iş akdini feshettiğine hükmetti.

İstanbul'daki bir firmada çalışan işçi, ücretlerinin ödenmediğini, yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ileri sürerek işten ayrıldı. İşçi daha sonra, kıdem tazminatının ödenmesi talebiyle dava açtı.

Bakırköy 16. İş Mahkemesinde görülen davada, işveren, davacı işçinin hiçbir gerekçe göstermeden istifa ettiğini, ücrete yönelik iddiaların doğru olmadığını savundu.

Yerel mahkeme yargılama sonunda, davacı işçinin kıdem tazminatı talebini reddetti. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu.

FESİH SEBEBİ ARAŞTIRILMALI

Dairenin kararında, istifa dilekçesinde davacının, "kendi isteği" ile işten ayrıldığını, borcunun ve alacağının olmadığını ifade ettiği aktarıldı.

Kendi isteğiyle ayrılma halinin bir sebebi değil, daha çok fiili bir durumu yansıttığı vurgulanan kararda, böyle bir durumda da işçinin istifa dilekçesinde feshe yönelik belirli bir neden bildirdiğinden söz edilemeyeceği, fesih sebebinin araştırılması ve belirlenmesi gerektiği belirtildi.

İlgili Haberler
Aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmak istemeyenler arayarak ikna ediliyor



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Hrant ve Etyen Meclis’te konuşmuştu
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye karşıtlığı iyice büyüyecek
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Haziran 2022'de emekli olabilirsiniz
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Tatile çıkarken evde ekonomik hazırlık
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Işığıyla aydınlatan kızlar
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ramazan Bayramı'ndan sonra turizm için açıklama! Kısıtlamalar kalkınca...