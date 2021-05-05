Egzersiz & Diyet Fazla şeker tüketenler dikkat: Daha fazla yemek yemeye neden oluyor

Fazla şeker tüketenler dikkat: Daha fazla yemek yemeye neden oluyor

Egzersiz & Diyet

Fazla şeker tüketenler dikkat: Daha fazla yemek yemeye neden oluyor

Şeker tüketiminin vücuda zarar verdiği artık bilinen gerçek. Hele ki şeker tüketiminde aşırıya kaçıyorsanız, dikkat! ABD’de yapılan bir çalışma, fazla şeker tüketiminin doyma hissini bastırarak normalden daha fazla yemek yemeye neden olduğunu ortaya çıkardı.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 17:24 Son Güncelleme:
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Pembenar'da yer alan habere göre, ABD’nin Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar, meyve sinekleri üzerinde yaptıkları bir çalışmada, yüksek oranda şeker tüketiminin etkilerini inceledi. Meyve sinekleriyle insanların şeker tatma süreçlerindeki sinirsel ağların benzerliğinden yola çıkan araştırmacılar, meyve sineklerini yüksek şeker içeren gıdalarla besledi. Yüksek oranda şeker tüketen meyve sineklerinin dopamin üreten sinirsel aktivitelerinin geciktiği ve azaldığı görüldü.

TAT ALMAYI ENGELLİYOR

Çalışmaya liderlik eden Monica Dus, “Yüksek oranlı şeker diyetinde meyve sineklerinin dopamine bağlı sinir hücrelerinin daha az aktif olduğunu fark ettik. Çünkü yüksek oranda şeker tüketimi, ağızdan gelen tatlılık sinyalinin yoğunluğunu azaltıyor” dedi.

Hayvanların dopaminden gelen bu geriş dönüş bilgisini ne kadar gıda ile doyacaklarını tahmin etmek için kullandığını anlatan Dus, "Meyve sineklerinin yüksek miktarda şeker diyetinde ise bu süreç sekteye uğradı." dedi.

DAHA FAZLA YEMEYE YOL AÇIYOR

Dus, sineklerin sinir hücrelerinin faaliyetlerini normalden daha az kaydetmesi nedeniyle ihtiyacı olandan daha fazla besin tükettiğini söyledi.

Dopamin üreten sinir hücrelerinin gıdaların tatlılığını işleme sürecinde beyni uyaran bir rolü olduğunu belirten Dus, “Eğer o süreç ortada yoksa tok olduğunu bildirmesi için diğer ipuçlarını beklemelisiniz. O zaman kadar çok fazla kurabiye yemiş oluyorsunuz” dedi.

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