Türkiye Fazla yolcu alan minibüs şoförü kendini böyle savundu

Fazla yolcu alan minibüs şoförü kendini böyle savundu

Türkiye

Fazla yolcu alan minibüs şoförü kendini böyle savundu

Başakşehir'de durdurulan bir minibüste fazladan 8 yolcu olduğu belirlendi. Sürücü ise kendini "Ben almadım onlar bindi" cümleleri ile savundu.

06 Kasım 2020, Cuma 10:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüs salgını ile mücadele kapsamında, vatandaşların yoğun olduğu toplu taşıma araçları üzerinde denetim yaptı. Atatürk Bulvarı üzerinde otobüs ve minibüsleri durduran polis ekipleri, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Durdurulan bir minibüste fazladan 8 fazla yolcu olduğu görüldü. Sürücüye pandemi tedbirlerine uymadığı için para cezası kesildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Fazla yolcu taşıdığı için kendisine ceza yazılan şoför, kendisini çeken kamerayı elinle kapatmaya çalıştı. Neden fazla yolcu aldığı sorulan sürücü, "Ben almadım onlar bindi" dedi. 

DHA


İlgili Haberler
Corona virüs tedbirleri çerçevesinde 9 il için sigara yasağı kararı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir de trafoya kedi girse...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Bir şey yapmadan seçim kazanmak
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İzmir depreminde tepkilerin doğru adresi Şeyma Subaşı mı?
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hande Çinkitaş’ın babası ve üvey annesi tutuklandı