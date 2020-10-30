FB TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti.
30 Ekim 2020, Cuma 09:29 Son Güncelleme:
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Kemer ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Acılı aileden yapılan açıklamada "Biricik kızımızı, canımızı kaybettik malesef!" sözlerine yer verildi.
Kemer'in iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Dilay Kemer için ilik bulunmuştu fakat tedavisi süren Dilay Kamer'in hastalığı yeniden nüksetmiş.
Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Televizyonu'nun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Dilay Kemer’i zamansız kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. O her zaman kalbimizde olacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun Dilay" ifadeleri kullanıldı.
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