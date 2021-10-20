Futbol FB TV'den protesto! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tekrarını böyle verdiler

FB TV'den protesto! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tekrarını böyle verdiler

Futbol

FB TV'den protesto! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tekrarını böyle verdiler

Fenerbahçe'nin kulüp televizyonu FB TV önceki akşam 3-1'lik Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tekrarını verdi. Tekrar yayınının 23. dakikası, yani Kim Min-Jae'nin kırmızı kart gördüğü dakika ise oldukça dikkat çekiciydi.

20 Ekim 2021, Çarşamba 09:47 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tekrarını kulüp televizyonundan yayınladı.

Gece yarısı 00.00'da başlayan yayın 00.22'de sona erdi.

Fenerbahçe maçın 23. dakikasına girilirken yayını kesti ve hakem Ali Şansalan'ın Kim Min-Jae'yi attığı pozisyonu vermeden maçı bitirdi.

Ekranda beliren yazıda ise şunlar yazıldı:

Maç yayını sona ermiştir! Maçın 23. dakikasından sonra bizim için futbol bitmiştir. Bu yaşananlar futbol değildir, ne olduğu tüm kamuoyunun takdiridir.
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