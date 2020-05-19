Pensacola katliamının sorumlusu olan ve FBI araştırmalarıyla El-Kaide ile bağlantısı olduğu ortaya çıkan Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri personeli Muhammed Said el-Şamrani soruşturmasında saldırganın sahip olduğu iki iPhone incelemeye alınmıştı. Bu cihazların içeriklerinin incelenmesine yönelik Apple’a yapılan taleplere firma olumlu yanıt vermezken FBI, ortaya çıkana göre cihazlara girmenin başka bir yolunu buldu.

Apple, daha önceleri de ABD federal mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı çıkarak iPhone kilitlerini açmayı reddetti. Bu noktada şirket, 2015’te mahkeme emrine karşı çıkarak böyle bir durumun 'tehlikeli bir emsal' oluşturacağını söylemişti. 2019’un sonunda gerçekleştirilen terör saldırısından bu yanaysa FBI, öldürülen kişinin iPhone kilidini açmak için Apple’a baskı yapıyordu.

The New York Times’ın haberine göre saldırganın, bir iPhone 7 ve bir de iPhone 5’i bulunuyordu. Görünüşe göre ‘veri savaşlarında’ Apple’dan aradığı desteği bulamayan FBI, kendi yöntemleriyle saldırgana ait iPhone’a erişmenin bir yolunu buldu ancak uygulanan bu yöntem kamuya açıklanmadı.



