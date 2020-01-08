FBI, Apple’dan iPhone kilidini açması için yardım istedi

Onur Binay/posta.com.tr

FBI, Apple’dan Aralık ayında Pensacola Deniz Üssü’nde yaşanan bir silahlı saldırıya ilişkin olarak iki adet iPhone’un kilidini açmasını istedi. FBI tarafından Apple’a gönderilen mektupta, telefonları aramak için mahkeme izninin olduğu ancak müfettişlerin telefon kilitlerini açamadıkları belirtildi.

Resmi kurumlar tarafından yapılan bu tip talepler, uzun süredir Apple için ciddi sorun teşkil ediyor. Apple, iOS güvenlik protokollerine aykırı bir hamlede bulunmadan kilitli cihazların içindeki verileri paylaşamıyor.

2016’da FBI, bir terörist tarafından kullanılan iPhone’un kilidini açmak için Apple’dan destek istemişti. Ancak Apple, kişisel verilerin korunması gerekliliği nedeniyle FBI’ya destek vermedi. Üçüncü bir kişi tarafından telefonun kilidinin açılması üzerine konu kapanmıştı.







