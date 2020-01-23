FBI milyarlarca kişisel veriye kolay erişim sunan siteyi kapattı

Onur Binay/posta.com.tr

FBI, bilgisayar korsanlarına binlerce veri ihlali sırasında çalınan 12 milyar kayda kolay erişim sunan bir web sitesini kapattı.

Adalet Bakanlığı, yıllar içinde çeşitli şirket ve web sitelerinde 10.300'den fazla veri ihlali nedeniyle alınan verileri kataloglayan bir site olan WeLeak Even'ın ele geçirildiğini açıkladı.

Yetkililer, alan adının federal hükümetin gözetimine geçtiğini ve söz konusu sitenin askıya alındığını belirtti. Aktarılan bilgilere göre internet sitesinde bilgisayar korsanları, sızan şifrelerin, adların, telefon numaralarının ve IP adreslerinin hangi hesaplarla ilişkilendirildiğini öğrenmek için bir kişinin e-posta adresini sorgulatabiliyorlar.

Bilgisayar korsanları, dikkatlice endekslenen ve aranabilir çalıntı verilerin yığınlarına erişmek için 2 dolar gibi küçük bir ödeme yapıyor.

Buna karşılık, aboneler daha önce sızan şifrelerin, adların, telefon numaralarının ve IP adreslerinin neyle ilişkilendirildiğini öğrenmek için bir kişinin e-posta adresini arayabiliyor. Nasıl olduğu ise tam olarak belli değil.

WeLeak Even'in veri ihlali kayıtlarını nasıl elde ettiği net değil. Ancak bilgisayar korsanları rutin olarak karanlık web pazarlarında ve forumlarda bu tür bilgileri satabiliyor, ticaret yapabiliyor ve bunları toplayabiliyor.

FBI’ın düzenlediği operasyona, Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı, Hollanda Ulusal Polis Teşkilatı, Almanya Federal Ceza Polis Ofisi ve Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı dahil olmak pek çok uluslararası güvenlik birimi bunun bir parçasıydı.