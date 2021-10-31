FDA, 5-11 yaş arası çocuklar için BioNTech aşısına izin verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nde (FDA) bulunan bağımsız danışma kurulu geçtiğimiz günlerde Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda kullanımını tavsiye ettiğini duyurmuştu. FDA şimdiyse aşının çocuklarda düşük doz kullanımına onay verdiğini, önümüzdeki haftadan itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmasına yetki verildiğini duyurdu.

FDA, 3.100 çocuk üzerinde yapılan klinik deneylerden toplanan verileri ve danışma kurulun kararlarını dikkate alarak bu kararı verdiğini ifade etti.

Uzmanlar ayrıca, düşük dozda Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının bağışıklık tepkilerinin 16 ila 25 yaş arası gençlerde görülen tepkilerle benzer olduğunu belirterek aşının COVID-19’u çocuklarda koruma oranının %90.7 olduğunu açıkladı. Çocuklarda aşıyla bağlantılı herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığı da açıklamalar arasında yer aldı.

FDA’dan Janet Woodwock, “Ben de bir anne ve doktor olarak ebeveynlerin, okul personellerinin bugünü beklediğini biliyorum. Artık çocuklarımız COVID-19 aşısı olabilecek ve normale dönmede bir önemli adım daha atmış olacağız” dedi. Woodwock’a göre düşük dozda verilecek olan iki doz aşının arasında üç haftalık bir süreç olacak.

ABD hükümeti, ülkede bulunan 28 milyon çocuk için yeterli aşıyı temin ettiği ve kararlardan sonra uygulamaya başlanacağını belirtti.