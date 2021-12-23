Türkiye Feci halde bulunmuştu! Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

Feci halde bulunmuştu! Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye

Feci halde bulunmuştu! Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir’de bir süre kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan ve donarak öldüğü tespit edilen çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı.

23 Aralık 2021, Perşembe 18:24 Son Güncelleme:
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Mahmudiye’deki evinden 19 Aralık’ta traktörüne binerek ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yıldırım Töre’nin bulunması için geniş çaplı arama, kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Doğanca Mahallesi’nde önce Töre’nin evinden ayrılırken kullandığı traktör daha sonra da cansız bedeni bulundu. Yaklaşık 2 gün önce bulunan Töre’nin soğuktan donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Mahmudiye Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Töre, yakınlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

ESKİŞEHİR (İHA)

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