Türkiye Feci kaza! 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Feci kaza! 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Türkiye

Feci kaza! 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Muğla'da döner kavşakta meydana gelen trafik kazasında 73 yaşındaki Gülayşe Armutçuoğlu hayatını kaybetti.

06 Şubat 2022, Pazar 17:06 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesinde bulunan döner kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Gülayşe Armutçuoğlu’na araç çarptı. 

Çarpmanın etkisi ile yol kenarındaki beton bariyerle yakın bölüme düşen 73 yaşındaki yaşlı kadın kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası sürücü gözaltına alınırken, Savcılık olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kazanın yaşandığı aynı noktada 5 Haziran 2019 tarihinde Gülayşe Armutçuoğlu’nun akrabası Feridun Armutçuoğlu yaşamını yitirmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

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