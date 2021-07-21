Türkiye Feci kaza! Bariyere saplanan otomobilde can verdiler

Feci kaza! Bariyere saplanan otomobilde can verdiler

Türkiye

Feci kaza! Bariyere saplanan otomobilde can verdiler

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önce refüje, ardından da takla atıp yolun sağındaki bariyere çarptı. Bariyerin motor bölümünden girip arka kısmından çıktığı otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 19:22 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 13.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 55’inci kilometresinde meydana geldi. Murtaza Kara (67) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Savrulup takla atan otomobil, bu kez de yolun sağındaki bariyere çarptı.

Bariyer, otomobilin motor bölümünden girip arka kısmından çıktı. Kazada araçta bulunan Özkan Kara (41) ve Ayten Kara (66) yaşamını yitirdi, sürücü Murtaza Kara ile Kübra (29) ve Ali Yaman Kara (3) ve Ayşegül Okutan (26) yaralandı.

Takla atarak bariyerlere saplandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın görgü tanığı Abdurrahman Çam, “Sürücü benim aracımı solladıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarptı. Yalpa yapan araç yolda takla atarak bariyerlere saplandı. Bana göre araç hızlıydı. Bizi geçince kaza oldu” dedi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY(DHA)

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