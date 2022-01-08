Türkiye Feci kaza! Devrilen kamyonun altında kaldı

Feci kaza! Devrilen kamyonun altında kaldı

Türkiye

Feci kaza! Devrilen kamyonun altında kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak taş ocağında devrilen hafriyat kamyonunun altında kalan sürücü Önder Yaylagülü (47), ağır yaralandı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 18:24 Son Güncelleme:
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Kaza, İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi´nde, taş ocağında meydana geldi. Önder Yaylagülü yönetimindeki plakasız hafriyat kamyonu, yamaçta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kamyonun devrilmesiyle camdan dışarıya fırlayan sürücü Yaylagülü, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaylagülü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

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