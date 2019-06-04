Feci kaza! Elektrik direğine çarpınca hurdaya döndü

Bugün Kahramanmaraş’ta Tahir Akbaba'nın (46) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil devrilirken, direk ise aracın üzerine düştü.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Tahir Akbaba ile yanındaki oğlu Çağrı Esat Akbaba (14) ve yeğeni Ali Yavuzhan (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AKEDAŞ ekipleri sevk edildi.

HEMEN AKIMI KESTİLER

AKEDAŞ ekipleri hemen hattaki elektrik akımını keserken yaralılar da ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA