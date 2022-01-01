Türkiye Feci kaza! Geriye sadece fotoğrafları kaldı...

Feci kaza! Geriye sadece fotoğrafları kaldı...

Türkiye

Feci kaza! Geriye sadece fotoğrafları kaldı...

Aksaray'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü gurbetçi Nuri Bal’ın (60), 2,43 promil alkollü olduğu tespit edilirken, 6 kişilik Ergün ailesinin de yeni yıl kutlamasından döndükleri belirtildi. Aileden geriye bir arada çektirdikleri fotoğraflar kaldı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 12:43 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 00.30 sıralarında merkeze bağlı Yeşilova Beldesi yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Nuri Bal (60) yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, İbrahim Ergün (47) yönetimindeki 68 DP 674 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın hurdaya döndüğü kazada, gurbetçi Nuri Bal ile diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün, eşi Semiha (54), kızları Rumeysa (12), Sümeyra (19), Ceyda Uğurlu (22) ve torunları Asel Uğurlu (3) yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, ölen kişilerin cansız bedenlerini, sıkıştıkları yerden çıkardı. Cenazeler, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.

ALKOLLA SÜRÜCÜ KONTROLÜ YİTİRMİŞ

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, otomobil sürücülerinden alınan kan örnekleri incelendi. Yapılan tetkiklerde Nuri Bal’ın 2,43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Bal’ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin, karşı şeride geçtiği belirlendi.


KUTLAMADAN DÖNÜYORLARDI

Ergün ailesinin, kent merkezinde yaşayan kızları Cennet’in evinde yeni yılı kutladıktan sonra beldedeki evlerine çıkmak için yola çıktıkları ifade edildi. Aileden geriye 1 ay önce kızları Rumeysa’nın doğum gününde çekilen fotoğrafları kaldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin otopsi işlemlerine henüz başlanmadığı öğrenildi.

DHA

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