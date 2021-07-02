Türkiye Feci kaza! Hız kadranı 280’de takılı kaldı

Feci kaza! Hız kadranı 280’de takılı kaldı

Türkiye

Feci kaza! Hız kadranı 280’de takılı kaldı

Bursa’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks cipin önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Cipin hız kadranının 280 kilometrede takılı kalması fotoğraf karesine yansıdı.

02 Temmuz 2021, Cuma 23:53 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 18.30 sıralarında Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli arasında meydana geldi. İstanbul istikametine doğru gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 BUU 07 plakalı lüks cip, kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen Murat Mencik (50) yönetimindeki 43 ZC 500 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cip demir yığınına dönerken, araçta sıkışan sürücü ve yanındaki Davut Kağnıcı (49) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Davut Kağnıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cipin sürücüsü ise Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

CİPİN HIZ KADRANI 280’DE TAKILI KALDI

Öte yandan, hurdaya dönen cipin hız kadranının 280 kilometrede takılı kalması fotoğraf karesine yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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