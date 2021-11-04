Türkiye Feci kaza! Hurdaya dönen otomobilde yaralılar var

Feci kaza! Hurdaya dönen otomobilde yaralılar var

Türkiye

Feci kaza! Hurdaya dönen otomobilde yaralılar var

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil hurdaya döndü.

04 Kasım 2021, Perşembe 00:19 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 18.30 sıralarında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda meydana geldi. İlçe merkezinden Karayaka beldesi istikametine seyir halinde olan Sinan Hamamcı yönetimindeki 60 AAP 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp karşı şeride geçerek Kaya Çoban yönetimindeki 60 M 0913 plakalı minibüse çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sinan Hamamcı ile yanındaki Emine Bulut yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat) (DHA)

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