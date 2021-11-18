Türkiye Feci kaza! İstanbul'da otomobil, otobüs durağına daldı: 1 ölü, 2 yaralı var

Feci kaza! İstanbul'da otomobil, otobüs durağına daldı: 1 ölü, 2 yaralı var

Türkiye

Feci kaza! İstanbul'da otomobil, otobüs durağına daldı: 1 ölü, 2 yaralı var

İstanbul Ataşehir'de D100 Karayolu yan yolda kontrolden çıkan otomobilin, otobüs durağına dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

18 Kasım 2021, Perşembe 08:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Ataşehir'de D100 Karayolu yan yolda kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı. Trafik kazasında durakta otobüs bekleyen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 05.40 sıralarında D100 Karayolu yan yolda Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Kadıköy istikametine giden Gürkan Kuşak'ın kullandığı 34 BIR 183 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetmesi üzerine, Fikret Ağırman ve kardeşi Mehmet Selim Ağırman'ın otobüs beklediği durağa daldı. Çarpmanın şiddetiyle durak yerinden sökülürken, Fikret Ağırman otomobilin ve durağın altında kaldı. Kazada Mehmet Selim Ağırman ile otomobil sürücüsü Gürkan Kuşak yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Fikret Ağırman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleleri sağlık ekibince yapılan yaralılardan Mehmet Selim Ağırman, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; sürücü Gürkan Kuşak ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle yolda Trafik yoğunluğu oluştu.

Kazalı otomobil çekiciyle kaldırılırken, Fikret Ağırman'ın cansız bedeni incelemelerin ardından morga götürüldü.

Öte yandan, otomobil sürücüsü Gürkan Kuşak'ın uyuması sonucu kazanın meydana geldiği iddia edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Türkiye 'oyun' kurucu
Murat Gülderen
Hakan Çelik
‘Türkiye stratejik ortağımız’
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Bay Aday
Rauf Tamer
Şirin Sever
İzlemedim ama hayranım!
Şirin Sever
Oral Çalışlar
Ahmet Kaya hüznü…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Maçka Parkı'nda doktoru boğazından yaralamıştı, Emrah Danışman için karar!