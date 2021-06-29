Türkiye Feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

Feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

Türkiye

Feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Halit Durmuş’un (55), hayatını kaybetti.

29 Haziran 2021, Salı 01:49 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 17.15 sıralarında Karacabey Boğaz yolu üzerinde meydana geldi. Boğazköy istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan Hidayet Y. (43) yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Halit Durmuş'un kullandığı plakasız motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilerek savrulurken, sürücüsü Halit Durmuş ise kanlar içinde kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Durmuş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, otomobilde de büyük hasar oluştu.

Olay yeri incelemesinin ardından, Halit Durmuş'un cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Hidayet Y. gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa) (DHA)

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