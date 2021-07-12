Türkiye Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaralanan 9 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 20:54 Son Güncelleme:
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Kaza bugün Oltu-Erzurum Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde Sarısaz köyü mevkisinde meydana geldi. Emine Kaya yönetimindeki otomobil kavşak olmayan yolda kontrolsüz dönüş yapmak isterken, Ömer Toksoy yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan sürücüler Ömer Toksoy ile Emine Kaya ile birlikte Ziya Toksoy, Bilal Toksoy, Ahmet Mustafa Kaya, Fatma İrem Kaya, Muhammet Emir Dilek, Elif Nisa Dilek, Songül Dilek yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Songül Dilek (45) ile Ahmet Mustafa Kaya (4) Erzurum'a sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

Murat AYDIN / OLTU (Erzurum) (DHA)

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