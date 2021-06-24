Feci kaza! Karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bolu- Seben yolunun Kozyaka Yaylası mevkiinde meydana geldi. Fettah Batmaz yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Mehmet C.'nin kullandığı cip ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Fettah Batmaz ve eşi Ayşe Batmaz olay yerine hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Cip sürücüsü ile birlikte yanında bulunan N.C., E.C. ve E.N.F. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)



