Feci kaza! Ölümden son anda kurtuldu!

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Mahmutbey yolunda meydana gelen olayda hafriyat kamyonu sürücüsü seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyon Mert Başar'a ait park halindeki otomobile çarparak durdu. Kaldırımda yürüyen bir kişinin ölümden döndüğü kaza kameralara da saniye saniye yansıdı.









Kazada aracı büyük hasar gören Mert Başar "Askerden yeni gelmiştim. Geldikten bir kaç gün sonra kendime otomobil aldım. 3 gün önce burada işbaşı yaptım ve park halindeki otomobilime direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför çarparak kullanılamaz hale getirdi. Allah'tan can kaybı yok ve kimsenin burnu bile kanamadı kaza esnasında aracımın önünden geçen şahıslar varmış. Olan mala olsun" diye konuştu.

Kaza anına tanık olan çalışma arkadaşı Kadir Dinçer ise "Dükkanda çalışıyorduk patronumuz Recep bey ofisinden çıktı ve çarptı çarptı diye bağırdı. Kameradan görmüş olayı hemen dışarıya fırladı. Biz geldiğimizde araç zaten pert olmuş, kamyon sürücüsü ise şok içindeydi zaten oda üzgündü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Mert arkadaşımla 4 yıldır tanışıyoruz 3 gün oldu burada işe başlayalı. Aracını ise hemen hemen 10 gün önce almıştı. Böyle talihsiz bir kaza yaşadı. Kamera kayıtlarına baktıktan sonra aracın hemen yanından bir vatandaşın geçtiğini gördük. Allah'tan ona bir şey olmamış cana geleceğine mala gelsin'' diye konuştu.