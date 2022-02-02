Türkiye Feci kaza! Ölümden son anda kurtuldu!

Feci kaza! Ölümden son anda kurtuldu!

Türkiye

Feci kaza! Ölümden son anda kurtuldu!

İstanbul'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu park halindeki otomobile çarptı. Kaldırımda yürüyen bir vatandaşın ölümden son anda kurtulduğu kaza kameralara saniye saniye yansıdı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 15:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Mahmutbey yolunda meydana gelen olayda hafriyat kamyonu sürücüsü seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

Kontrolden çıkan kamyon Mert Başar'a ait park halindeki otomobile çarparak durdu. Kaldırımda yürüyen bir kişinin ölümden döndüğü kaza kameralara da saniye saniye yansıdı.



Kazada aracı büyük hasar gören Mert Başar "Askerden yeni gelmiştim. Geldikten bir kaç gün sonra kendime otomobil aldım. 3 gün önce burada işbaşı yaptım ve park halindeki otomobilime direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför çarparak kullanılamaz hale getirdi. Allah'tan can kaybı yok ve kimsenin burnu bile kanamadı kaza esnasında aracımın önünden geçen şahıslar varmış. Olan mala olsun" diye konuştu.

Kaza anına tanık olan çalışma arkadaşı Kadir Dinçer ise "Dükkanda çalışıyorduk patronumuz Recep bey ofisinden çıktı ve çarptı çarptı diye bağırdı. Kameradan görmüş olayı hemen dışarıya fırladı. Biz geldiğimizde araç zaten pert olmuş, kamyon sürücüsü ise şok içindeydi zaten oda üzgündü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Mert arkadaşımla 4 yıldır tanışıyoruz 3 gün oldu burada işe başlayalı. Aracını ise hemen hemen 10 gün önce almıştı. Böyle talihsiz bir kaza yaşadı. Kamera kayıtlarına baktıktan sonra aracın hemen yanından bir vatandaşın geçtiğini gördük. Allah'tan ona bir şey olmamış cana geleceğine mala gelsin'' diye konuştu.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avrupalıymış
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ne pis depresyonmuş seninki Serdar Ortaç!
Şirin Sever
Hakan Çelik
80 bin kişilik teknoloji ordusunun başarısı: Savunmada ihracat rekoru
Hakan Çelik
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Nikah salonlarında 02.02.2022 yoğunluğu!