Feci kaza! Öğrenci servisi otomobile çarptı, 14 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan Ereğli-İvriz yolunda meydana gelen kazada, Belceağaç Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Nurullah Gül, minibüsle sol şeride geçmek istedi.

Bu sırada minibüs, sola dönmeye çalışan Cezmi Özgüney'in kullandığı otomobile çarptı.

Kazada 2 sürücü ile 12 öğrenci yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Atilla ATMACA/DHA