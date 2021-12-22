Türkiye Feci kaza! Öğrenciler yara almadan kurtuldu

Feci kaza! Öğrenciler yara almadan kurtuldu

Türkiye

Feci kaza! Öğrenciler yara almadan kurtuldu

Karabük'te kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı. Otomobilde bulunan 2 üniversite öğrencisi kazayı yara almadan atlattı.

22 Aralık 2021, Çarşamba 02:04 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre kaza Karabük-Safranbolu karayolu Babasultan kavşağında meydana geldi. Enes A. sevk ve idaresindeki 16 ARP 503 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Sürücü ile yanında bulunan yolcu kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ACİL Servis ekipleri sevk edilirken araçta bulunan kişiler kırdıkları camdan kendi imkanları ile kurtuldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK (İHA)


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