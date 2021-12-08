Türkiye Feci kaza! Olay yerinde can verdiler

Feci kaza! Olay yerinde can verdiler

Türkiye

Feci kaza! Olay yerinde can verdiler

Edirne'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

08 Aralık 2021, Çarşamba 02:16 Son Güncelleme:
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İddialara göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye giriş yapan 34 ZK 3427 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden, G.Ç idaresindeki 33 AIF 344 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede otomobilde bulunan sürücü H.O ve yanındaki arkadaşı A.U.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Cesetler, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EDİRNE (İHA)

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