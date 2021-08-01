Türkiye Feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Türkiye

Feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Gaziantep'te TIR'ın tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

01 Ağustos 2021, Pazar 21:01 Son Güncelleme:
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Ali T. idaresindeki 27 VG 460 plakalı TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey gişelerine yakın bölgede sürücüsü belirlenemeyen 01 MA 6902 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 16 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, kazaya ilişkin bilgi aldı.

Gül, buradaki açıklamasında, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Minibüse TIR arkadan çarpmış. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralımız var. Yaralılar ivedi şekilde hastanelere sevk edildi. Onların tedavileri devam ediyor. Yol trafiğe açıldı. Sonraki süreci takip edeceğiz." dedi.

TIR sürücüsü Ali T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

AA

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