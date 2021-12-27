Türkiye Feci kaza! Otomobil dere yatağına uçtu

Feci kaza! Otomobil dere yatağına uçtu

Türkiye

Feci kaza! Otomobil dere yatağına uçtu

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

27 Aralık 2021, Pazartesi 19:28 Son Güncelleme:
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Kaza, Salihli’nin Başlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (45) yönetimindeki 45 ST 736 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik dere yatağına uçtu.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MANİSA (İHA)

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