Türkiye Feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

Bitlis'te takla atan otomobildeki Leyla Ölez hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı.

24 Ekim 2021, Pazar 19:13 Son Güncelleme:
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Kaza, öğle saatlerinde Tatvan-Hizan ilçeleri arasındaki kara yolunda Kırkbulak köyü yakınında meydana geldi. Hizan'dan Tatvan'a giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AAH 394 plakalı otomobil, takla attı.

Otomobildeki Leyla Ölez hayatını kaybetti, sürücü ve 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ceren ÇALIŞKAN/TATVAN,(Bitlis) (DHA)

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